"Я вижив": колишній український боксер, який пережив інсульт, потрапив у лікарню

Колишній професійний боксер В'ячеслав Узелков схвилював своїх підписників неприємною новиною щодо свого здоров'я. Призер чемпіонату світу з боксу 2011 повідомив про свою екстрену госпіталізацію.

В'ячеслав Узелков перебуває у лікарні. 44-річний колишній боксер повідомив неприємну звістку на своїй сторінці у соцмережі, виклавши коротке відео із медичного закладу.

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Колишній боксер потрапив у лікарню

Наразі у минулому професійний спортсмен приймає крапельниці та показав частинку лікарняної палати. Узелков не повідомив, що саме із ним трапилось, а лише додав, що не дасть спокою ворогу, написавши патріотичну гасло.

Усім привіт. Я вижив і не даю спокою ворогам. Слава Україні,

– написав Узелков.



Узелков потрапив у лікарню / Скриншот із інстаграму В'ячеслава

Пригадаємо, що квітні 2014-го Узелков провів свій останній бій, у якому програв сербу Геарду Аєтовичу. Вже у 2015-му році в українського боксера був інсульт. У 2020-му році перед своїм 41-річчям колишній боксер зазначив, що пережив у своєму житті деякі моменти, при яких мав загинути.

У житті В'ячеслава було й скандальне та болісне розлучення із фітнес-тренеркою Мариною Боржевською, з якою прожив у шлюбі 22 роки, виховуючи двох дітей. Він навіть ходив шукати щастя на шоу "Одруження наосліп", але віддав каблучку, зазначивши, що досі не згасли почуття до колишньої дружини.

Наприкінці 2023-го року Узелков повідомив, що вдруге одружується. Ведучий повідомив про заручини із обраницею, яку приховує від загалу.