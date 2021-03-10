Вундеркінд Динамо Нещерет отримав травму

Талановитий голкіпер Динамо Руслан Нещерет отримав пошкодження. Футболіст травмував плече.

Травма таланта Динамо

19-річний Руслан Нещерет відсутній у заявці молодіжної збірної України Руслана Ротаня. Футболіст не зіграє на турнірі Antalya Cup 2021.

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Причиною відсутності стала травма. За словами аналітика команди Євгена Греся, через пошкодження відсутній і Данило Сікан, який у грі проти Ворскли отримав черепно-мозкову травму та перелом верхньої щелепи. Футболісту зроблять операцію на обличчі.

У цьому сезоні Нещерет провів за Динамо 4 матчі, у яких пропустив 6 голів. Також у його активі один "сухий" поєдинок.

Скільки точно піде на відновлення гравців від пошкоджень – наразі невідомо. Молодіжній команді не зможуть допомогти Анатолій Трубін (Шахтар), Ілля Забарний та Олександр Сирова (обидва – Динамо). Всіх футболістів викликав Андрій Шевченко у головну команду країни.

Загалом головний наставник збірної України U-21 Руслан Ротань викликав 26 футболістів.