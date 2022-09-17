Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон та очолив турнірну таблицю АПЛ
У суботу, 17 вересня, в рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді зіграв з Вулверхемптоном. Підопічні Пепа Гвардіоли розбили господарів матчу.
Вулверхемптон – Манчестер Сіті 0:3
Голи: Гріліш 1, Голанд 16, Фоден 69
Манчестер Сіті без жодних проблем здобув перемогу над Вулвергемптоном. Матч закінчився з рахунком 0:3, повідомляє 24 канал.
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Гості вийшли вперед вже на першій хвилині матчу – відзначився Джек Гріліш. Згодом Ерлінг Голанд подвоїв перевагу "містян". Норвезький форвард забиває в сьомому матчі поспіль. Загалом у нього 14 голів у десяти матчах за Манчестер Сіті.
Цікаво, що тільки Борнмут у новому сезоні не пропускав від норвежця. Також Голанд міг оформити дубль, та після того, як ц нього не вийшло це зробили, футболіст розізлився нахабно рукою почав закривати камеру оператора.
Відео моменту
Ще до перерви Вулвергемптон залишився у меншості – за фол на Гріліші був вилучений Нейтан Коллінз.
Навряд чи Коллінз мав на меті злий умисел, однак його стрибок на Гріліша з піднятими ногами був просто жахливим.
У другому таймі Філ Фоден з передачі Кевіна Де Брюйне довів рахунок до розгромного – 0:3.
- Підопічні Гвардіоли набрали 17 очок та вийшли у лідери турнірної таблиці АПЛ. Тим часом Вулвергемптон перебуває на 16-й позиції.
- У наступному матчі "містяни" вдома зустрінуться з Манчестер Юнайтед, а "вовки" на виїзді протистоятимуть Вест Хему.