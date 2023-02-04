Катастрофічний 2023-й: Ліверпуль розгромно програв аутсайдеру АПЛ – відеоогляд

Команда Юргена Клоппа нічого не змогла вдіяти із Вулверхемптоном, пропустивши тричі. "Червоні" здобули лише одне очко в чемпіонаті Англії цього року.

Вулверхемптон – Ліверпуль 3:0

Голи: Матіп, 5 (автогол), Доусон, 12, Невеш, 71.

У чемпіонаті Англії проходять поєдинки 22 туру АПЛ. В першому матчі суботи сталась сенсація, коли Евертон мінімально здолав лідера Арсенал.

До теми Наприкінці уже здали нерви: Зінченко потрапив у емоційний епізод у матчі проти Миколенка – відео

Не менша сенсація сталась і у матчі Вулверхемптона проти Ліверпуля. "Вовки" ведуть боротьбу за виживання, тоді як "червоні" застрягли в середині таблиці і провалюють сезон.

Чергове приниження мерсисайдців

Гра з перших хвилин пішла не за сценарієм команди Клоппа. Вже на п'ятій хвилині після прострілу майже з лицьової лінії Матіп примудрився зрізати м'яч у власні ворота.

А вже на 12-му оберті секундної стрілки господарі розвили успіх. Після подачі від Куньї Гакпо заблокував удар Кілмана, але першим на добиванні опинився Доусон, якому ніхто не завадив.

Читайте також Антимагніт: гравець Брайтона тричі не зміг занести м'яч у ворота команди Забарного – відео

Прийти в себе мерсисайдці так і не змогли. Били вони по воротам Са часто (аж 22 рази), але все летіло повз. Натомість "вовки" змогли у другому таймі довести рахунок до розгромного. Після прострілу Траоре ніхто не завадив Невешу розстріляти ворота Аліссона.

Ліверпуль продовжує свою жахливу серію у 2023 році, програвши три з чотирьох матчів в АПЛ. Поразка опустила "червоних" на десяту сходинку, тоді як Вулверхемптон залишив зону вильоту, повернувши туди Евертон.

ВІдеоогляд матчу Вулверхемптон – Ліверпуль: