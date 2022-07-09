Найголовніший для нас матч, – Вукоєвіч оцінив готовність Динамо перед стартом Ліги чемпіонів

Турецьке Фенербахче стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Помічник головного тренера Огнєн Вукоєвіч проаналізував майбутнього опонента киян.

Вукоєвіч: На нас чекає фінальний етап підготовки

Асистент Мірчі Луческу високо оцінив фізичний стан футболістів на тренувальному зборі у Швейцарії. Ще перед матчами збірної України команда зробила великий обсяг роботи. Тому гравці підійшли до передсезонного збору у гарних кондиціях.

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На думку Огнєна Вукоєвіча, тренерському штабу вдасться підвести команди до піка до матчу проти Фенербахче. Цей поєдинок хорват називає найголовнішим для Динамо у цей момент.

Дещо пізніше на збори у Швейцарію прибули гравці, які зіграли за збірну України у плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй.

Як каже "Містер", зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає "Містер",

– розповів помічник румунського тренера.

"Чудово знаємо їхнього тренера"

Перший поєдинок Динамо у Лізі чемпіонів проти Фенербахче відбудеться 20 липня. Матч-відповідь – 27-го липня на домашньому полі турецького клубу.

Вукоєвіч оцінив майбутнього суперника Динамо у Лізі чемпіонів. Огнєн відзначив Фенербахче, яке виділяється своєю організованістю на футбольному полі та індивідуально сильними гравцями. Вукоєвіч сподівається, що Динамо отримає підтримку поляків та української діаспори у першому матчі кваліфікації єврокубків, який відбудеться у Лодзі.

Фенербахче – хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, Динамо все одно сильніше, мотивованіше та покаже красиву гру. Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами – загалом, як і завжди,

– відповів Вукоєвіч.

Хорватський спеціаліст зауважив, що ключовим моментом підготовки стане товариська зустріч із французьким Ліоном, який запланований на 10 липня. Після цього поєдинку тренерський штаб на чолі з Луческу визначиться зі потенційним стартовим складом.

9 липня Динамо проведе контрольний спаринг проти швейцарського Люцерна. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за Києвом.