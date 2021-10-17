Встав після нокдауну: український боєць Парубченко зазнав прикрої поразки у Bellator

Владислав Парубченко зазнав поразки на турнірі Bellator 268. Український боєць програв 35-річному Генрі Корралесу з США.

Друга поспіль поразка українця

Бій українського бійця відкривав головний кард турніру Bellator 268. 28-річний Владислав Парубченко зазнав другої поразки поспіль.

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Американець переважав за фізичкою суперника з України. Тому Владислав намагався перевести Корралеса у партер, але не вдалось. Парубченко був відправлений у нокдаун. Але українець продовжив бій.

Розвинути успіх Генрі не вдалось, але згодом у стійці він знову завдав потужного удару по українцю. Владислав встояв на ногах, але суддівський вердикт був не на його користь.

Бій тривав три раунди. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Корралес – 30:27. Парубченко зазнав другої поразки поспіль. У попередньому поєдинку українець програв Джону де Хесусу за суддівськими записками. Загалом це третя поразка Владислав за 18 двобоїв у кар'єрі.