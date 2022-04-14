Вслід за кораблем: натуралізована біатлоністка з Росії Сідорова виключена зі збірної України

Дар'я Сідорова поповнила ряди натуралізованих біатлоністок, яких відсторонили від складу збірної України. Ексросіянка навіть не встигла дебютувати за синьо-жовту команду на міжнародному рівні.

Понад місяць мовчання про війну принесло результат

В одному з біатлонних пабліків у коментарях стало відомо, що Дар'я Сідорова теж припинить виступати за збірну України. Один із уболівальників зазначив, що таку інформацію сповістив Євген Тарасенко, головний редактор сайт biathlon.com.ua, пише 24 канал.

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Цікаво, що колишня росіянка лише у 2021 році отримала український паспорт, але так і не встигла дебютувати на міжнародному рівні за нову країну. Сідорова виступала на чемпіонаті України.

Дар'я понад місяць замовчувала про війну в Україні, яку розпочала Росія. Але згодом нарешті відкрила свій рот та публічно висловила свою позицію. Однак навіть це не врятувало біатлоністку від напрямку "русского корабля".

Сідорова разом із Катериною Бех, Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко були виключені зі складу української команди.

З цього переліку лише Абрамова відкрито засудила агресію Росії, але теж потрапила під усунення від збірної. Ольга вже прокоментувала таке рішення України.

У скандалі з натуралізованими біатлоністками замішаний президент федерації біатлону України Володимир Бринзак. Очільник заявив, що більше не буде виставляти свою кандидатуру на цю посаду.

Виступи Сідорової за збірну України