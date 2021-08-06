Феєрія веслувальників: всі українці вийшли у півфінал Олімпійських ігор

У п'ятницю, 6 серпня, Олімпіада в Токіо продовжилася 14-м днем змагань. Україну у веслуванні представляли одразу 8 спортсменів, і всі змогли відібратися у півфінал.

Феєрія веслувальників

Бронзова призерка Олімпіади Людмила Лузан разом з іншою каноісткою Анастасією Четверіковою посіли перше місце в кваліфікації і вийшли у півфінал в запливі на 500 метрів двійкою.

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Представники України Павло Алтухов і Юрій Вандюк виступили в запливі на 1000 метрів в каное-одиночці. Обидва українця зайняли другі місця в чвертьфіналах і 7 серпня продовжать боротьбу за медалі в півфіналі.

Українська четвірка в байдарці також зуміла пробитися в півфінал Олімпіади в Токіо. Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновская, Анастасія Тодорова і Марія Повх спершу фінішували останніми в своєму кваліфікаційному заїзді, але потім стали третіми в чвертьфіналі і спокійно пройшли далі.

Таким чином, всі представники України у веслуванні на байдарці і каное, які виступали в цей день, пройшли у півфінали. Змагання продовжаться 7 серпня.