Всі найсильніші на полі: стартовий склад України на матч проти Боснії та Герцеговини
16 листопада 2021 , 20:32Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч проти Боснії та Герцеговини. гра розпочнеться о 21:45.
Стартовий склад на вирішальний матч
Українцям в матчі проти боснійців треба лише перемога. А також сподіватися, що фіни або програють у паралельному матчі Франції, або зіграють внічию (за умови, що українці переможуть з різницею у два голи чи більше, або ж заб'ють на один гол більше, аніж фіни).
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На цей матч тренерський штаб виставив найсильніших гравців, які є в запасі команди, знову скориставшись схемою 4-3-3.
- Стартовий склад: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.
- Запасні: 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 14. Віталій Буяльський, 16. Артем Довбик, 19. Денис Гармаш, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 23. Дмитро Різник.