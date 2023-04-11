Історія італійських дербі в Лізі чемпіонів: успіхи Мілана і Шевченка та петарди на полі – відео

Команди з Апеннін три рази перетинались між собою на пізніх стадіях ЛЧ і всі вони закінчувались тріумфом однієї команди. Згадуємо про феєрію Мілана в головному турнірі Європи напередодні чергового дербі.

У середу в Лізі чемпіонів відбудеться італійське дербі. В рамках 1/4 фіналу між собою зустрінуться чемпіон Серії А Мілан та її чинний лідер Наполі.

До теми Неймовірний Наполі проти кризового Мілана: чого чекати від італійського дербі в Лізі чемпіонів

Раніше у головному турнірі Європи команди з Італії грали одна проти одної лише тричі. Цікаво, що в усіх випадках фігурував Мілан і саме він виходив переможцем. 24 канал згадує історію італійських дербі в Лізі чемпіонів.

Комедія імені виїзного голу

Сезон 2002-2003, 1/2 фіналу

Мілан – Інтер 0:0

Інтер – Мілан 1:1

20 років тому у півфіналі турніру зійшлись між собою сусіди по місту Мілан та Інтер. Перша гра була номінально домашньою для "россонері" та завершилась нульовою нічиєю. У другій зустрічі Мілан відкрив рахунок завдяки Андрію Шевченку.

Інтер жезміг зрівняти лише в кінці зустрічі, але рахунок 1:1 зіграв на руку підопічним Анчелотті. За правилом виїзного голу саме його команда вийшла у фінал. Кумедності цій ситуації додає саме той, що обидві гри пройшли на одному і тому стадіоні – "Сан-Сіро".

Відеоогляд матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ 2002-2003 Інтер – Мілан:

Вирішальний пенальті Шевченка

Сезон 2002-2003, 1/2 фіналу

Ювентус – Мілан 0:0

У тому сезоні італійці запалювали, адже одразу три клуби з Апеннін опинились у півфіналі. У вирішальний матч на "Олд Траффорд", окрім вище згаданого Мілана, вийшов ще і Ювентус, який створив камбек в дуелі з Реалом (1:2, 3:1).

Сам фінал не був дуже яскравим і завершився без голів, тому команди визначали володаря трофея в серії пенальті. Там воротарі показали клас, відбивши аж 5 ударів. Втім Діда зробив на один сейв більше, ніж Буффон.

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Вирішальний же 11-метровий реалізував Андрій Шевченко. Це принесло українцю перший і єдиний Кубок чемпіонів у кар'єрі, а для Мілана це був шостий подібний трофей.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2003 Ювентус – Мілан:

Петарди на полі та технічна поразка

Сезон 2002-2003, 1/4 фіналу

Мілан – Інтер 2:0

Інтер – Мілан -:+ (0:1)

Вже за два сезони в ЛЧ повторилось міланське дербі, але вже на стадії чвертьфіналу. На цей раз "россонері" були більш переконливими, вигравши номінально домашню гру завдяки голам Стама та Шевченка.

А ось матч-відповідь так і не завершився. Рахунок на табло був 0:1 знову ж таки завдяки Шевченку, тому Інтеру треба було забивати аж 4 голи. На 72 хвилині арбітр скасував гол Камбьяссо, що викликало агресію від фанатів "неррадзурі".

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Вболівальники почали закидувати газон пластиковими пляшками, петардами та фаєрами. Один з них потрапив у плече воротарю Мілана Діда, через що суддя прибрав команди з поля.

Як фанати Інтера зірвали дербі в Лізі чемпіонів:

У підсумку УЄФА наклав санкції на Інтер та присудив йому технічну поразку. Мілан же вийшов у півфінал, пройшов там ПСВ, а у фіналі натрапив на "Стамбульське диво" імені Ліверпуля. 3:0 після першого тайму, 3:3 у підсумку і програна серія пенальті.

Цікавий факт. Наполі лише раз пересікався у єврокубках з італійським опонентом. У Кубку УЄФА 1988-1989 "партенопеї" зійшлись у чвертьфіналі з Ювентусом. У першому матчі туринці виграли 2:0, але у другому неаполітанці зробили камбек (3:0) і пройшли далі, вигравши у підсумку турнір.