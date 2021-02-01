Всі голи Віктора Коваленка за Шахтар: відео

24-річний український півзахисник Віктор Коваленко перейшов з донецького Шахтаря в італійську Аталанту.

Джерело: 24 канал

Клубний ютуб-канал "гірників" з цієї нагоди зробив нарізку всіх голів хавбека за донецьку команду.

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Всього Віктор провів за Шахтар 200 матчів у всіх турнірах, де забив 32 м'ячі і віддав 12 результативних передач.

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Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24