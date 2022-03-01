Всесвітньо відомий бренд відмовився постачати форму для збірної Росії
1 березня 2022 , 19:24Читать новость на русском
Джерело:El Partidazo de COPE
Відомий німецький бренд спортивного одягу Adidas вирішив припинити співпрацю з російським футбольним союзом.
Деталі не були оголошені. Ймовірно, причина – вторгнення військ РФ в Україну.
До слова Закликаємо протидіяти цій війні, – гравці збірної України звернулися до світової спільноти
Німецька компанія була партнером Росії ще з 2008 року. Контракт мав діяти до 2026 року.