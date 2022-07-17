Україна здобула 5 нагород в передостанній день Всесвітніх ігор-2022

Всесвітні ігри-2022 добігають до свого завершення. В передостанній день змагань українці вибороли відразу 5 нагород.

Україна здобула відразу три золоті медалі

Упродовж дев'ятого дня змагань, який також був передостаннім, українці завоювали одразу п'ять медалей, три з яких – золоті, пише 24 канал.

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Українці здобули медалі в трьох різних видах спорту - спортивній акробатиці, воднолижному спорту та джиу-джитсу.

У воднолижному спорті Данило Фільченко додав до "срібла" Всесвітніх ігор золоту нагороду. Він тріумфував у дисципліні "стрибки".

Чоловіча пара Богдан Пограничний та Данило Стецюк стали чемпіонами у спортивній акробатиці. Це перша медаль у чоловічому дуеті зі спортивної гімнастики для України з 2013 року.

Ще одну медаль у спортивній акробатиці завоювала жіноча команда. Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом'яновська принесли Україні "бронзу".

Дві медалі Україна здобула в джиу-джитсу. Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кілограмів дисципліни "файтинг" – українець переміг у всіх матчах групового етапу, а тоді впевнено здолав опонента у фіналі. У жіночій дисципліні "не-ваза" з джиу-джитсу "срібло" здобула Богдана Голуб.

Після дев'яти змагальних днів в України 39 медалей – 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових! Це абсолютний рекорд України на Всесвітніх іграх.

На якому місці у медальному заліку Україна

Після успішного 9-го дня змагань національна команда повернула собі місце у топ-3 медального заліку. Як виглядає рейтинг: