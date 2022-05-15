Мудрик: Я сконцентрований на футболі

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик заявив, що хоче перейти в німецький Баєр. За словами гравця, все буде залежати від "гірників".

До теми Гравець збірної України не проти перейти у Баєр: все залежить від Шахтаря

Я сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та Шахтар. Я гравець Шахтаря, але якщо клуб прийме пропозицією Баєра – було б чудово. Для себе я вирішив, що це – єдиний клуб, в який я хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні – залишусь у Шахтарі,

– заявив Мудрик.

Також Мудрик відзначив, що відмовився від пропозиції Брентфорда.

"За всієї поваги, я однозначно не перейду в Брентфорд. Це середняк АПЛ, який не бере участі у єврокубках – а для мене найважливіший момент участь у Лізі чемпіонів. Я і мої представники подякували Брентфорду за цю пропозицію, але ми давно вийшли з переговорів. Питання переходу в Брентфорд однозначно закрите.

Повторю ще раз – я гравець Шахтаря, і моя справа грати. А рішення про мій перехід ухвалить керівництво Шахтаря", – запевнив Михайло.

Про те, що Мудрик може змінити клуб раніше повідомляв журналіст Ігор Циганик. Швидше за все, що "гірники" захочуть заробити за перехід Мудрика не менше 20 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони євро.

Зверніть увагу! Із донецьким клубом Михайла пов'язує контракт, який розрахований до кінця грудня 2026 року.

Нещодавно Мудрик відзначився голом у дебютному для себе поєдинку за збірну України. Футболіст відкрив рахунок на 9-й хвилині у матчі проти менхенгладбаської Боруссії.