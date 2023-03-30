"Все, що каже президент МОК – чиста маніпуляція": українські тенісистки про допуск росіян

Українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк виступили на пресконференції присвечній "проблемі білого прапора". Дівчата видали потужні промови щодо допуску росіян до міжнародних змагань

Леся Цуренко та Марта Костюк розповіли, що почуваються дискримінованими від початку війни. Проте українські тенісистки запевняють, що вони продовжують боротися з системою та відстоюють свої кар'єри.

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Виливаючи чисту правду

Марта наводить приклади дискримінованості українців у тенісі. Найцікавіше, що таких санкцій добилася в застосуванні щодо спортсменів з країни-агресора та її поплічниці, проте все обернулося проти українців. WTA і ATR запропонували українцям заморозити рейтинг (і відповідно, кар'єру) до завершення війни.

Протягом минулого року ми непублічно боролись за те, щоб виключити росіян і білорусів з тенісу. На жаль, ми не є незалежними гравцями, адже система побудована так, що ми, фактично, – працівники WTA та ATR. В цій ситуації WTA та ATP порушує базові правила фейр-плей. В нас немає підтримки, але ми продовжуємо боротьбу. І продовжуємо грати, щоб зберегти наші спортивні кар'єри,

– запевнила Костюк.

Інша українська тенісистка Леся Цуренко ще радикальніше висловила свою думку. Цуренко запевняє, що в словах президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха немає ні краплини чистої правди, всього лиш маніпуляція.

Томас Бах згадує теніс в кожній промові. Але все, що він говорить – це чиста маніпуляція. Він не згадує, що членом МОК досі є президент тенісної асоціації РФ. А наводячи в приклад матч на Australian Open, він забуває, що був очевидний приклад спортивної непорядності. На цьому матчі були прапори РФ і навіть портрет Путіна,

– розповіла Цуренко.

Також Леся навела у приклад Анастасію Ґасанову, яка у своїх соцмережах повторює наративи російської пропаганди і підтримує агресію РФ. До того ж, Цуренко згадала про випадок, коли одна з українських тенісисток вирішила вийти на корт з банером. WTA заборонило їй це робити, але на наступний день це зробив росіянин.

Я впевнена, що вона не одна така. Тож ми постійно перебуваємо в ситуації, коли гравці навколо нас потенційно можуть підтримувати війну. Але про це ніхто не хоче говорити,

– розповіла Цуренко.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.