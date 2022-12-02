Все з ніг на голову: Фройлер забиває, а Швейцарія знову лідирує у поєдинку

У дебюті другого тайму, на 48 хвилині матчу Швейцарія знову виходить вперед. Ремо Фройлер завддав результативного удару. Рахунок - 3:2.

Швецарія не збирається так легко віддавати сербам путівку в 1/8 фіналу ЧС. Після класної комбінації та пасу п'ятою Варгаса, Ремо Фройлер з меж штрафного майданчика розстріляв голкіпера збірної Сербії. 3:2, швейцарці попереду, пише 24 канал.

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