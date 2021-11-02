Все дуже серйозно: нападник Барселони Агуеро пропустить три місяці через проблеми із серцем

У Барселоні прокоментували стан нападника Серхіо Агуеро, який був замінений під час матчу 12-го туру Ла Ліги з Алавесом (1:1) через тахікардію.

Упродовж трьох місяців 33-річний нападник буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури під наглядом кардіолога Жозепа Бругади. Подальша методика лікування буде залежати від темпів його відновлення.

До теми Лідер Барселони не зіграє проти Динамо у Лізі чемпіонів, участь Агуеро під питанням

Виконувач обов'язкыв головного тренера Барселони Серхі Бархуан після матчу розповів, що Серхіо відчув легке запаморочення. Інші подробиці про стан Агуеро офіційно не наводяться.

Що відомо про сезон Агуеро