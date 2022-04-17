Все буде Україна: у Львові відбувся благодійний забіг на підтримку Херсона

У суботу, 16 квітня, львів'яни та гості міста зібрались у Стрийському парку заради доброї справи. Українці пробіглись у дощовому Львові, щоб допомогти Херсону, який сильно страждає від ворогів із Росії.

Пробіглись заради жителів Херсона

Благодійний забіг на підтримку Херсона відбувся у рамках Lviv Runday. Участь у такому забігу взяли не лише дорослі, а й діти, які отримали символічні подарунки. Загалом пробігли понад 100 людей. Головним завданням було зібрати кошти на потреби херсонців.

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За підсумками заходу вдалось зібрати майже 22 тисяч гривні (21860 гривень). Таку ж суму виручили під час онлайн-реєстрації. За ці гроші будуть куплені медикаменти та продукти харчування, які попрямують до Херсона.

Організаторкою такого заходу стала чемпіонка України з легкої атлетики, яка спеціалізується на бігу на середній відстані, Орися Дем’янюк.

Херсонська міська рада на офіційному сайті подякувала львів'янам та гостям міста за таку ініціативу та допомогу, додавши, що Херсон – це Україна.



Орися Дем'янюк / Фото Юрія Турянського



Небайдужі пробіглись заради Херсона / Фото НОК України у Львівській області



Наймолодші учасники отримали подарунки / Фото НОК України у Львівській області