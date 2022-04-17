Пробежались ради жителей Херсона

Благотворительный забег в поддержку Херсона прошел в рамках Lviv Runday. Участие в таком забеге приняли не только взрослые, но и дети, получившие символические подарки. В общей сложности пробежали более 100 человек. Главной задачей было собрать средства на нужды херсонцев.

Стоит увидеть На уничтоженном оккупантами стадионе Десны снова сыграли в футбол: душевные фото

По итогам мероприятия удалось собрать почти 22 тысячи гривен (21860 гривен). Такую же сумму выручили в ходе онлайн-регистрации. За эти деньги будут куплены медикаменты и продукты питания, которые отправятся в Херсон.

Оргазиторшей такого мероприятия стала чемпионка Украины по легкой атлетике, специализирующаяся на беге на среднем расстоянии, Орися Демьянюк.

Херсонский городской совет на официальном сайте поблагодарил львовян и гостей города за такую ​​инициативу и помощь, добавив, что Херсон – это Украина.



Орися Демьянюк / Фото Юрия Турянского



Неравнодушные пробежались ради Херсона / Фото НОК Украины в Львовской области



Самые молодые участники получили подарки / Фото НОК Украины в Львовской области