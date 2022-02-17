Вплинула російська агресія: Прометей перервав 31-матчеву переможна серію у Суперлізі

У чемпіонаті України з баскетболу в середу, 16 лютого, було зіграно два матчі регулярного сезону Суперліги. В одному з них Прометей поступився місцевим Соколам (73:98), зазнавши першої поразки в сезоні.

Харківські Соколи – Прометей 98:73

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Через загрозу вторгнення російських військ на території України, основна команда Прометея відправилась на збір у Чехію, а у господарів поїхали з країни всі американські легіонери. Тому гості грали другим складом, який виступає у Вищий лізі, а у команди Валерія Плеханова більшу роль отримали ті, хто мав обмежену кількість хвилин, повідомляє 24 канал.

У Прометеї розраховують, що легіонери допоможуть команді в матчах Ліги чемпіонів. Український клуб здобув 2 перемоги на старті раунду топ-16 і наступний матч зіграє 3 березня.

Господарі майданчика із самого початку зустрічі взяли ініціативу до своїх рук. Харків'яни дозволили наблизитися чемпіонові України лише у першій чверті. Решта відрізків пройшла під повним контролем Соколів.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Александер Зечевич із Соколів, який відзначився 20 пунктами.