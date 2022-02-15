Вперше на Олімпіаді-2022 одна країна зайняла весь п'єдестал для нагородження

Збірна Німеччини продовжує боротьбу за перемогу в медальному заліку Олімпіади-2022. ще на крок до цього команда наблизилася, коли всі три її команди зайняли весь п'єдестал.

Збірна Німеччини не мала собі рівних у змаганнях з бобслею в чоловічих командах-двійках, повідомляє 24 канал. Всі три німецькі команди, які змагалися за нагороди, здобули медалі.

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Переможцем змагань стала команда Франческо Фрідріха та Торстена Магріса. Фрідріх вже ставав олімпійським чемпіоном у 2018 році в Пхьончхані, коли переміг як в команді двійці, так і в четвірці. До слова, на Олімпіаді-2022 він теж змагатиметься в четвірці. Окрім того, Фрідріх – 10-разовий чемпіон світу.

Срібну нагороду здобула німецька пара Йоганнес Лохнер та Флоріан Бауер. Для Лохнера це перша медаль на зимових олімпіадах. Як і для Крістофа Хагера, який виборов бронзову нагороду в парі з Маттіасом Зоммером.

Варто додати, що це вперше на Олімпіаді-2022 представники однієї країни зайняли весь п'єдестал для нагородження. До цього було лише по двоє представників, які здобували медалі в одному змаганні.

Попри здобуття одразу трьох нагород, Німеччина і далі поки на другому місці в медальному заліку. Лідирує тут Норвегія, яка вже здобула 12 золотих нагород. В німців лише 9 золотих медалей після 15 лютого.

Триватиме Олімпіада-2022 до 20 лютого.