Вояж у Маямі: з ким зіграють українські тенісистки

У кваліфікації серед українок виступить лише Леся Цуренко. Вже 22 березня досвідчена тенісистка зіграє проти представниці Росії Варвари Грачової.

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Якщо Лесі вдасться стартувати з перемоги, то вже у фіналі кваліфікації зустрінеться з переможницею пари Моніка Нікулеску (Румунія) / Людмила Самсонова (Росія).

Марта Костюк та Еліна Світоліна розпочнуть свої виступи у Маямі з основної сітки. Перша ракетка України пропустить перше коло змагань, а вже у наступному зіграє з переможницею матчу Шелбі Роджерс – Медісон Бренгл.

18-річна Костюк, яка лише нещодавно вилікувалась від коронавірусу, вийде на корт проти однієї з переможниць кваліфікації.