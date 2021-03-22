Вояж у Маямі: з ким зіграють українські тенісистки

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Джерело:

24 канал

Кваліфікація турніру WTA 1000 у Маямі (США) стартує вже 22 березня. Першою на корт вийде Леся Цуренко, інші українки розпочнуть змагання з наступних раундів.

Суперниці українок

У кваліфікації серед українок виступить лише Леся Цуренко. Вже 22 березня досвідчена тенісистка зіграє проти представниці Росії Варвари Грачової.

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Якщо Лесі вдасться стартувати з перемоги, то вже у фіналі кваліфікації зустрінеться з переможницею пари Моніка Нікулеску (Румунія) / Людмила Самсонова (Росія).

Марта Костюк та Еліна Світоліна розпочнуть свої виступи у Маямі з основної сітки. Перша ракетка України пропустить перше коло змагань, а вже у наступному зіграє з переможницею матчу Шелбі Роджерс – Медісон Бренгл.

18-річна Костюк, яка лише нещодавно вилікувалась від коронавірусу, вийде на корт проти однієї з переможниць кваліфікації.

  • Призовий фонд цього турніру склав 3 мільйони 260 тисяч доларів.
  • Після змагань у Дубаї оновився рейтинг WTA. У першій десятці, де перебуває Світоліна, змін не відбулось. Натомість Костюк опустилась на 83 місце. Цуренко ж покращила своє становище та тепер посідає 141 позицію.