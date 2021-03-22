Вояж у Маямі: з ким зіграють українські тенісистки

Джерело:24 канал
Кваліфікація турніру WTA 1000 у Маямі (США) стартує вже 22 березня. Першою на корт вийде Леся Цуренко, інші українки розпочнуть змагання з наступних раундів.
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Якщо Лесі вдасться стартувати з перемоги, то вже у фіналі кваліфікації зустрінеться з переможницею пари Моніка Нікулеску (Румунія) / Людмила Самсонова (Росія).
Марта Костюк та Еліна Світоліна розпочнуть свої виступи у Маямі з основної сітки. Перша ракетка України пропустить перше коло змагань, а вже у наступному зіграє з переможницею матчу Шелбі Роджерс – Медісон Бренгл.
18-річна Костюк, яка лише нещодавно вилікувалась від коронавірусу, вийде на корт проти однієї з переможниць кваліфікації.