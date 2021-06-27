Ворскла залишилася без кращого бомбардира УПЛ попереднього сезону Кулача

Полтавська Ворскла продовжує втрачати гравців. Цього разу покинув команду форвард Владислав Кулач, який в минулому сезоні став найкращим бомбардиром УПЛ.

У Кулача закінчився контракт з Ворсклою. Сторони не зуміли домовитися про нову угоду, тож форвард покинув команду у статусі вільного агента. Ще 25 червня він не зіграв у спарингу Ворскли проти Дніпро-1. І не відправився на збір до Ужгорода.

Варто відзначити, що, ставши найкращим бомбардиром УПЛ.

Втрата Кулача – не єдина для Ворскли в це міжсезоння. Керівництво клубу так і не змогло домовитися про продовження угоди із захисником Пап-Аліун Ндіайе. Його контракт закінчується 30 червня. Тож футболіст навіть не повернувся до Полтави після відпустки.

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Також невідомо, чи вдасться Ворсклі домовитися за оренду вінгера Георгія Цитаїшвілі. Права на нього належать Динамо, але другу половину минулого сезону він провів в оренді саме у Ворсклі. Полтавчани хотіли б знову його орендувати, але в Динамо поки не відповіли на це прохання.

Зате команда підписала захисника Йоонас Тамм, який в минулому сезоні виступав в Десні.

В наступному сезоні Ворскла виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. У другому раунді команда зіграє проти переможця пари Ноа (Вірменія) – КуПС (Фінляндія).