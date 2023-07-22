На єврокубки без лідера команди: Ворскла віддала в оренду найкращого бомбардира

Менше тижня залишилося до старту полтавської Ворскли в Лізі конференцій. В літнє міжсезоння команда Скрипника втратила велику кількість провідних гравців.

Офіційний сайт ворсклян повідомив, що клуб відпустив свого форварда Тауляна Сефері до еміратського Бані Яс. Албанець гратиме за нову команду на правах оренди.

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Суттєва втрата Ворскли

Термін дії угоди становить один рік. Зазначимо, що контракт Сефері з Ворсклою спливає 30 червня 2025 року. Були чутки, що форвардом цікавився Дніпро-1, який пропонував за трансфер 1 мільйон євро. Проте в підсумку албанець опинився на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Сефері став гравцем Ворскли в серпні минулого року. Тоді полтавський клуб заплатив зі трансфер форварда 500 тисяч євро. В минулому сезоні албанець забив 13 голів у 28 матчах УПЛ. 26-річний нападник потрапив до трійки найкращих бомбардирів чемпіонату.

Ворскла напередодні старту в Лізі конференцій

27 липня команда Скрипника зіграє перший поєдинок Ліги конференцій проти грузинської Діли.

Під час літнього трансферного вікна Ворсклу залишили захисник Василь Кравець (перебрався до Дніпра-1), вінгери Денис Олійник та Рікардо Лопес, захисник Сергій Яворський, а тепер ще й Таулян Сефері.

Команду поповнили лише голкіпер Даніїл Єрмолов з Кременя, а також Наджееб Якубу, який повернувся з оренди в фінському Ільвесі.

. Через участь в єврокубках УПЛ перенесла матч 1-го туру між командами Ворскли та Дніпра-1.