Грузинський клуб Діла за сумою двох матчів 1-го раунду Ліги конференцій залишив за бортом турніру словацький ДАК 1904. В наступному раунді грузини зіграють проти української Ворскли, пише 24 Канал.

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Несподіваний суперник Ворскли

У першому матчі перемогу святкувала словацька команда, яка обіграла Ділу з рахунком 2:1. У складі грузинського клубу гол на свій рахунок записав українець Микола Ковталюк. У матчі-відповіді Діла повинна була перемагати з різницею у два м'ячі.

На 33-й хвилині поєдинку вінгер команди з Горі Гейл забив перший гол у ворота словаків. А за 5 хвилин до завершення матчу бразилець Діли Алеф Сантос вивів свою команду в наступний раунд Ліги конференцій.

Зазначимо, що у воротах Діли "сухий" матч відстояв колишній голкіпер Колоса Євгеній Кучеренко. Також 72 хвилини відіграв форвард Ковталюк. А тренує команду український фахівець Андрій Демченко, добре відомий за виступами в запорізькому Металурзі.

Важливо! Матчі 2-го кваліфікаційного раунду між Ворсклою та Ділою відбудуться 27 липня (у польському місті Тихи) та 3 серпня (у Грузії).