Офіційний сайт ворсклян повідомив, що клуб відпустив свого форварда Тауляна Сефері до еміратського Бані Яс. Албанець гратиме за нову команду на правах оренди.

До теми Ворскла зіграє в Лізі конференцій проти грузинської команди, яку очолює український тренер

Суттєва втрата Ворскли

Термін дії угоди становить один рік. Зазначимо, що контракт Сефері з Ворсклою спливає 30 червня 2025 року. Були чутки, що форвардом цікавився Дніпро-1, який пропонував за трансфер 1 мільйон євро. Проте в підсумку албанець опинився на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Сефері став гравцем Ворскли в серпні минулого року. Тоді полтавський клуб заплатив зі трансфер форварда 500 тисяч євро. В минулому сезоні албанець забив 13 голів у 28 матчах УПЛ. 26-річний нападник потрапив до трійки найкращих бомбардирів чемпіонату.

Ворскла напередодні старту в Лізі конференцій

27 липня команда Скрипника зіграє перший поєдинок Ліги конференцій проти грузинської Діли.

Під час літнього трансферного вікна Ворсклу залишили захисник Василь Кравець (перебрався до Дніпра-1), вінгери Денис Олійник та Рікардо Лопес, захисник Сергій Яворський, а тепер ще й Таулян Сефері.

Команду поповнили лише голкіпер Даніїл Єрмолов з Кременя, а також Наджееб Якубу, який повернувся з оренди в фінському Ільвесі.

До слова. Через участь в єврокубках УПЛ перенесла матч 1-го туру між командами Ворскли та Дніпра-1.