Ворскла вибила Верес з Кубку України: у рівнян обірвалася домашня серія без поразок – відео

Полтавська Ворскла стала другим чвертьфіналістом Кубка України сезону-2021/2022. У середу, 27 жовтня, Ворскла обіграла в 1/8 фіналу рівненський Верес.

Верес – Ворскла 1:3

Гол: Сергійчук, 90+3 (п) – Кане, 21, Пешич, 66, Яворський, 83

Вилучення: Дахновський, 71 (Верес)

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Ворскла – другий чвертьфіналіст

Якщо Ворскла тільки стартувала в 1/8 фіналу Кубка України, то Вересу довелося подолати стадію 1/16 фіналу. Підопічні Юрія Вірта вибили Оболонь.

Верес активно увійшов у гру та мав дві непогані нагоди відкрити рахунок. Спершу Геннадій Пасіч опинився у штрафному Ворскли та пробив по воротах Дмитра Різника, але голкіпер відбив м'яч.

Згодом Різник намертво забрав м'яч після удару Немчанінова головою. Голкіпер зупинив м'яч на лінії воріт.

Ворскла на 21 хвилині реалізувала свій чи не єдиний момент у першому таймі. Руслан Степанюк вивів Кане віч-на-віч з Кичаком і гравець Ворскли переграв воротаря.

До кінця тайму господарі мали ще декілька нагод, щоб зрівняти рахунок, але Ворскла втримала перевагу.

По перерві Ворскла почала грати в більш змістовний футбол і другий момент у таймі полтавці втілили у гол. Степанюк з меж штрафного навісив на Пешича, який ударом головою спіймав голкіпера на протиході.

Шанси рівнян на порятунок стали мізерними на 71 хвилині. Дахновський грубо збив Різника, після чого отримав пряме вилучення. Верес залишився у меншості.

На 83 хвилин Ворскла забила втретє. Сергій Яворський відзначився голом після подачі кутового. Підсумковий рахунок матчу у компенсований час встановив Сергійчук, забивши з пенальті – 3:1.

Верес – Ворскла відеоогляд

Окрім Ворскли, в 1/4 фіналу також зіграє Олександрія. Цікаво, що в матчі проти Ворскли обірвалася серія Вереса. Рівняни не програвали вдома шість матчів поспіль.