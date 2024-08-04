Шахтар з розгрому розпочав новий сезон в УПЛ: відео божевільних голів від гравця збірної України

Донеччани не залишили Ворсклі ані шансу у стартовій грі чемпіонату України 2024-2025. Героєм зустрічі став Микола Матвієнко, який оформив дубль завдяки двом дальнім пострілам.

Ворскла – Шахтар 0:5

Голи: Матвієнко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен), Сікан, 88.

Цими вихідними в Україні стартував новий сезон УПЛ 2024-2025. На неділю було винесено чотири зустрічі, в тому числі і за участю чинного чемпіона Шахтаря, пише 24 Канал.

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Розмазали по газону

Команда Маріно Пушича завітала до Полтави, де її суперником стала місцева Ворскла. Донеччани непогано підсилились влітку, але з новачків до основи не потрапив ніхто.

Натомість "зелено-білі" запустили з перших хвилин Шкрієля, Чорноморця та Гучека. Шахтар очікувано заволодів ініціативою та швидко вийшли вперед. Неймовірної краси постріл майже з центру поля вдався Матвієнку. М'яч метрів з 35-ти влетів у ворота від стійки.

Надалі "гірники" продовжили куражитись. Ще до перерви рахунок подвоїв Зубков, а до розгрому в середині другого тайму довів Судаков, реалізувавши пенальті. Після цього знову про себе нагадав Матвієнко, розрядивши вдруге гармату.

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А жирну крапку у зустрічі поставили Педріньо та Сікан, які з'явились на заміну. Бразилець вивів українця сам на сам із Ісенком і той без проблем переграв кіпера. Тож Педріньо асистом відсвяткував повернення у Шахтар після "втечі з України" через війну.

Ворскла ж майже не мала моментів біля воріт Різника, у ствір полтавці не влучили ані разу. Тому Шахтар починає сезон із дуже впевненої перемоги та очікує на бій другого туру проти Полісся.

Відеоогляд матчу Ворскла – Шахтар