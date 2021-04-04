Шахтар обіграв Ворсклу завдяки дублю Мораеса, який забив 100 гол в УПЛ: відео

Донецький Шахтар переміг полтавську Ворсклу у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" відсвяткували впевнену перемогу на виїзді.

Ворскла – Шахтар 0:2

Голи: Мораес, 42, 62

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Шахтар після сенсаційної поразки Львову у попередньому турі повинен був реабілітуватися перед вболівальниками у грі з Ворсклою. Для того, щоб підготуватися до матчу, обидві команди мали 2 тижні через паузу на матчі збірних.

Потужний тайм від Шахтаря

Шахтар краще увійшов у гру та створив більш гострі моменти, аніж полтавці.

Перший момент біля воріт Різника виник на 10 хвилині. Кривцов чудовим пасом знайшов на правому фланзі Додо. Бразилець невдало прострілив у штрафний, але м'яч після рикошету опинився у Соломона.

Хавбек Шахтаря пробив у правий від Різника нижній кут і влучив у стійку. М'яч від стійки потрапив у голову голкіпера, але не залетів у ворота. Після цього "гірники" влаштували обстріл воріт Ворскли, але так і не відзначилися.

На 28 хвилині гостей міг вивести вперед Майкон. Бразилець взявся виконати штрафний з небезпечної позиції, але зовсім трішки не влучив.

Свій момент відзначитися мала й Ворскла. На 29 хвилині Луїзао навісив у штрафний і м'яч транзитом від голови Тілля опинився у Якубу. Легіонер Ворскли не зміг переграти Трубіна, який вчасно вийшов з воріт та накрив удар.

На 32 хвилині Шахтар внаслідок пресингу змусив помилитися захист Ворскли. Пуцлін вирішив виправити ситуацію ціною фолу на Майконі – черговий гострий штрафний.

Цього разу стандартне положення виконав Алан Патрік. Бразилець пробив низом у лівий від Різника кут. Голкіпер здійснив чудовий сейв!

Під завісу тайму Шахтарю вдалося вийти вперед. Алан Патрік віддав хитрий пас у штрафний на хід Мораесу. Жуніор легко відтер оборонця та покотив м'яч повз Різника.

На останній хвилині першого тайму Ворскла могла відновити паритет. Кулачу дозволили пробити з меж штрафного, але ексгравець Шахтаря пробив вище воріт.

А в компенсований час Ворсклі довелося робити заміну. Тілль зіткнувся з Яворським і не зміг продовжити гру. Футболіста відвезли до лікарні.

Святковий дубль Мораеса

По перерві Ворскла вирішила грати першим номером і на 62 хвилині була покарана. Алан Патрік вивів Мораеса на побачення з Різником. Нападник легко переграв голкіпера та оформив дубль на свій день народження. Для Жуніора це став 100 гол в УПЛ. За цим показником він обійшов Андрія Ярмоленка.

Після пропущеного голу Ворскла мала свій шанс аж на 80 хвилині. Після вкидання ауту на лівому фланзі Степанюк пробивав з гострого кута у штрафному "гірників". Гравець полтавців пробив прямо в Трубіна, який відбив м'яч.

Через 6 хвилин господарі отримали ще один шанс бодай на гол престижу. Додо порушив правила перед штрафним – стандарт. Удар зі штрафного виконав Чеснаков. Гравець Ворскли низом обвів стінку, але Трубін впевнено забрав м'яч до рук.

У підсумку Шахтар відстояв перевагу та здобув важливу перемогу. Завдяки перемозі донецький клуб набрав 42 очки та посідає 2 місце. Ворскла надалі утримує 5 сходинку.

Ворскла – Шахтар відеоогляд