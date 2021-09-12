Ворскла у приголомшливому матчі з 4 голами не змогла перемогти Десну: відео

Полтавська Ворскла та чернігівська Десна зустрілися 12 вересня у 7 турі чемпіонату України. Поєдинок у Полтаві завершився результативною нічиєю.

Ворскла – Десна 2:2

Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32

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У першому таймі обидві команди запропонували відкритий футбол і моментами складалося враження, що гравці забули елементарні правила в обороні.

Швидкі голи Ворскли

Краще у поєдинок увійшла Ворскла, яка вже до 20 хвилин вела з перевагою у два м'ячі.

Перший гол у матчі прийшов з правого флангу атаки Ворскли. Скляр зробив якісний крос у штрафний чернігівців, куди вбіг Пуцлін та влучно пробив.

Відео голу Пуцліна



Забивши швидкий гол команда Юрія Максимова вирішила не зупинятися. Десна невдало вкинула аут і після перехоплення Ворскла скористалася розривом між лініями у суперника.

Скляр точною передачею вивів Степанюка віч-на-віч з Мисаком і Руслан легко переграв голкіпера – 2:0 і Десна в нокдауні.

Відео голу Степанюка

Камбек Десни

Десна досить швидко оклигала й на 25 хвилині відіграла перший гол. Гостям допоміг гравець Ворскли Якубу, який помилився під час передачі на партнера.

Талановитий Волошин перехопив м'яч, увірвався у штрафний та переграв Різника.

Відео голу Волошина



Пропущений гол аж ніяк не засмутив полтавців, які могли збільшувати перевагу. Зокрема, Степанюк пробив у стійку з меж штрафного.

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Після моменту Степанюка Десні вдалося зрівняти рахунок у грі. Знову в оборонці помилився Якубу: легіонер полтавців затримався і дозволив Безбородьку уникнути офсайду.

Нападник Десни вийшов віч-на-віч з Різником і покотив м'яч повз голкіпера – 2:2!

Відео голу Безбородька

Феєрична нічия

По перерві команди продовжили грати у відкритий футбол. Ворскла краще тримала м'яч, однак атаки були гострішими у суперника.

На 60 хвилині Десна була близька, щоб вперше у поєдинку вийти вперед. Тотовицький обробив м'яч у штрафному суперника та з лінії воротарського пробив у Різника.

Через 15 хвилин Тотовицький дотепним пасом знайшов у штрафному Болбата. Сергій цілив у дальній кут, але на заваді голу став Різник. Через хвилину вже сам Тотовицький міг забивати.

Андрій класно пробив головою, спрямувавши м'яч під поперечину. Різник вкотре врятував партнерів. Ворскла відповіла тільки моментом у Пешича наприкінці матчу.