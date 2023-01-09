Ворскла готова відпустити лідера у Шахтар: все через скандал із президентом-втікачем клубу
Джерело:ютуб-канал "ТаТоТаке"
Полтавська Ворскла намагається розгрібти бюджетну відомість. У команді можуть бути проблеми після скандалу з арештом власника футбольного клубу Костянтина Жеваго.
Полтавський клуб готовий попрощатись із номером один у рамці воріт Дмитром Різником. Ворскла може продати талановитого голкіпера у донецький Шахтар, який раніше вже контактував щодо трансферу 23-річного воротаря.
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Пропозиція для "гірників"
Тоді Шахтар не зміг домовитись із Ворсклою щодо ціни за переїзд Різника. У 2023 році полтавський клуб сам вже згоден відпустити Дмитра за 3 мільйони євро.
Такий перехід не лише розвантажить фінансову відомість, а й дозволить Ворсклі солідно заробити.
Такий варіант буде вигідним й Шахтарю, який зможе продати Анатолія Трубіна. 21-річний голкіпер потрапив під приціл топових клубів Європи, серед яких є інтерес зі сторони туринського Ювентуса.Важливо! Контракт Різника з Ворсклою розрахований до кінця червня 2024 року.
Скандал навколо президента Ворскли
Наприкінці 2022 року в елітному курорті у французьких Альпах Куршевелі спіймали нинішнього власника футбольного клубу Костянтина Жеваго. Президенту Ворскли та його соратникам висунули підозру у розкраданні 113 мільйонів доларів. На його майно вже наклали штраф.
Такий поворот подій негативно повинен був вплинути на існування Ворскли. За повідомленням "ТаТоТаке", бюджет клубу через ситуацію з Жеваго буде зрізаний у 40 – 50 відсотків. Клуб візьму вектор омолодження та попрощається з декількома футболістами, щоб зменшити завантаженість бюджету.
5 січня суд французького міста Шамбері призначив заставу для президента Ворскла Костянтина Жеваго у розмірі одного мільйона євро.
До слова. Ворскла закінчила перше коло УПЛ на 9-му місці, набравши 18 очок.
Головне про кар'єру Різника у Ворсклі
- Вихованець Ворскли, який влітку 2019-го почав грати за головну команду полтавського клубу.
- Із цього часу успішно себе проявив та навіть потрапив у збірну України. У поточному сезоні за "синьо-жовтих" провів одну зустріч. Загалом у його активі 2 матчі за головну команду країни з футболу.
- За Ворсклу провів вже 80 поєдинків.
- У першому колі сезону Різник відстояв у рамці воріт полтавського клубу 17 матчів, у яких пропустив 24 голи та відіграв 4 поєдинки на нуль.