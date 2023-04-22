Перестрілка пенальтистів: Ворскла переграла Металіст та наблизилася до єврокубків – відео

Полтавський колектив завдяки перемозі над харків'янами зміг наблизитись до єврокубкової зони. Металіст же все ще претендує на виліт з УПЛ.

Ворскла – Металіст 3:2

Голи: Сефері, 26, 45+1, Феліпе, 45+3 – Бойчук, 9, Романюк, 82

Ворскла та Металіст провели зустріч в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "зелено-білі". Матч видався особливо цікавим для голкіперів колективів, пише 24 Канал.

Варте уваги Зоря у зоні Ліги чемпіонів: луганський клуб здолав Колос завдяки суперголу гравця Динамо – відео

Без легких матчів з аутсайдерами

Не дарма УПЛ увійшла до десятки світових ліг світу за частотою призначень одинадцятиметрових ударів. Ворскла, яка невиразно проводить сезон, тепер ще й має усі шанси зачепитися за єврокубки та продемонструвати, що саме вони, як то було зазвичай, варті представляти Україну. А от Металіст, який завжди демонструє хороший футболіст, ніяк результату добитись не може.

Матч виявився досить інтенсивним та цікавим, оскільки на 9-ій хвилині зустрічі Богдан Бойчук, який у минулому матчі забив шикарний гол Вересу (5:5), підійшов виконувати одинадцятиметровий удар, оскільки Павло Ісенко погано зіграв на виході. Хоча юний воротар Ворскли і вгадав кут, куди полетить м'яча, та гравець Металіста потужно пробив та реалізував момент, 1:0.

Проте і полтавський колектив отримав свою нагоду пробити пенальті. На 26-ій хвилині матчу виконувати удар зібрався Таулант Сефері, якого сватають у німецький колектив Бундесліги. Даниїл Єрмолов дотягнувся до м'яча, проте албанець також потужно пробив у ствір воріт, що і принесло гол Ворсклі, 1:1.

Вже за мить, майже герой епізоду Єрмолов фолить і дарує ще один пенальті для "зелено-білих". виконувати яке зібрався то й же Сефері. Проте голкіпер Металіста взяв себе у руки і парирував удар албанця, виправивши свою помилку та зберігши нічию, принаймі на той момент.

Та от вже наприкінці першого тайму Ворскла перевернула все з ніг на голову. На 45+1-ій хвилині матчі полтавський колектив знову отримав шанс пробити одинадцятиметровий удар, який арбітр призначив після спірного моменту, за що потім і відплатився. До м'яча знову підійшов Таулант Сефері, якого не збив з ніг нереалізований пенальті. Цього разу албанець свою роботу виконав бездоганно, оформивши дубль в матчі. А вже на 45+3 Феліпе збільшив перевагу "зелено-білих" у матчі, прошивши нижній кут воріт харків'ян, 3:1.

До речі. У перерві матчу один з асистентів головного тренера Металіста отримав червону картку за свої надмірні емоції у сторону арбітра матчу. Коуч харків'ян був не згідний з третім призначеним пенальті у ворота Металіста.

Всю видовищність колективи вирішили продемонструвати у першому таймі, а от у другій половині зустрічі – вгомонити свої таланти. Та от під завісу зустрічі Металіст, який завжди демонструє характер, все ж зміг підігріти інтригу в матчі, оскільки захисник харків'ян Юрій Романюк на 82-ій хвилині відіграв один м'яч для своєї команди, та от, як завжди, Металісту чогось не вистачило, 3:2.

Таким чином, Ворскла підіймається на 7-у сходинку УПЛ (29 очок в активі), відстаючи від п'ятого єврокубкового місця на 4 бали. А от Металіст, який все робить для того, аби залишитись в елітному дивізіоні, опустився у пряму зону вильоту, посівши 15-е місце (19 очок в активі).

Відеоогляд матчу Ворскла – Металіст: