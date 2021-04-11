Ворскла у напруженому матчі здолала Львів: відео

Полтавська Ворскла та Львів зустрілися у неділю, 11 квітня, у рамках 21 тур УПЛ. Ворсклі вдалося здобути важку перемогу на домашньому стадіоні.

Ворскла – Львів 2:1

Голи: Кане, 47, Кулач, 50 – Довгий, 72

Незабитий пенальті: Тавареш, 15 (Львів)

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На папері Ворскла була абсолютним фаворитом гри, однак на справі перший там засвідчив, що Львів не такий вже й простий. За 45 хвилин команди мали по одній чудовій нагоді забити гол.

Першу загрозу створили гості. На 14 хвилині поєдинку Якубу першим встиг до м'яча та не дозволив Грисю вийти на рандеву з Різником. Здавалося, що момент завершений.

Однак захисник львів'ян продовжив тиснути на Якубу, який не втримав рівновагу і впав у штрафному. Грисьо перечепився і впав – пенальті. Удар з 11 метрів завдав Тавареш. Гравець Львова пробив низом у правий від себе кут. Різник впевнено відбив м'яч!

Свій шанс забити гол Ворскла отримала наприкінці тайму. Кане вивів Степанюка на ударну позицію і той приблизно з лінії штрафного завдав потужного удару під поперечку. Однак м'яч полетів по центру воріт, де й стояв Ільющенков. Чудовий порятунок від голкіпера гостей!

Холодний душ для Львова

Відразу після перерви Ворскла повела в рахунку. Полтавці провели сумбурну атаку з декількома заблокованими ударами по воротах. У підсумку удар Кане з меж штрафного у нижній кут виявився точним. Ільющенков не зміг врятувати партнерів.

Через декілька хвилин господарі поля закріпили перевагу. Кане чудовим пасом вивів Кулача на рандеву з голкіпером. Владислав легко переграв Ільющенкова, пробивши у правий кут.

У середині другого тайму Львів почав перехоплювати ініціативу, адже Ворскла помітно почала грати на втримання рахунку.

Нагоду відіграти один гол мав Чіряк, який пробив з лінії штрафного. Та Ворсклу врятував рикошет. Однак відразу після виконання кутового м'яч таки побував у воротах Дмитра Різника. Голкіпер Ворскли невдало вийшов з воріт та не перехопив навіс на дальню стійку. Там першим на м'ячі був Довгий, який і відзначився голом.

Після пропущеного голу Ворскла знову активізувалася й мала чудову нагоду збільшити перевагу на 89 хвилині. Скляр майже з центру поля вибігав на рандеву з голкіпером, але не зміг переграти Ільющенкова у ближньому бою.

У підсумку підопічні Юрія Максимова відстояли перевагу. Завдяки перемозі Ворскла зберегла 5 місце у турнірній таблиці. Натомість Львів з 15 очками утримує 12 місце.

Ворскла – Львів відеоогляд