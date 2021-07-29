Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши вдома фінському КуПС: відео
Джерело:24 канал
У четвер, 29 липня, Ворскла зіграла матч-відповідь Ліги конференцій проти фінського КуПС. Основний час закінчився внічию, але в екстра-таймі команда пропустила та програла.
Ворскла – КуПС 2:3
Голи: Тілль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ніссіля, 90+3, Рангел, 111
Вилучення: Кушніренко, 95 (Ворскла)
Ворскла втратила перемогу над КуПС на виїзді, пропустивши гол на 90+6 хвилині. Хоча арбітр в цій грі компенсував лише чотири хвилини. Зважаючи, що з цього сезону в єврокубках скасували правило виїздного голу, тож в Полтаві Ворсклі треба було перемагати. Як і фінській команді. У випадку нічиї, на гравців очікували б екстратайми та, ймовірно, серія пенальті.
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Попри те, що Ворскла проводила гру на домашньому полі, у першому таймі полтавці не виглядали фаворитами зустрічі. Гості активно атакували, гостро відповідали на атаки суперника, і мали моменти, щоб забити.
Гравці Ворскли теж створили гольові моменти, але відзначитися в першому таймі не зуміли.
Хороший момент був після помилки голкіпера Крайдля. Хоча Різник у протилежних воріт теж грав не надто впевнено.
А от на початку другого тайму команди обмінялися забитими голами. Спершу відзначилися полтавці – Степанюк протягнув м'яч по лівому флангу, після чого прострелив у центр штрафного майданчика. А вже там Тілль в дотик таки відправив м'яч у ворота.
Відео голу Тілля
Та не минуло і двох хвилин, як рахунок на табло став рівним. Удо прорвався по флангу, а після входження у штрафний – прострелив. М'яч відлетів до Себбана, який встиг обробити м'яч та потужно пробити з-за меж штрафного майданчика. М'яч влетів у кут воріт.
Відео голу Себбана
Та на 55-й хвилині Ворскла знову вийшла вперед. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Пердути, який навісив на Скляра. І півзахисник у стрибку головою відправив м'яч у ворота суперника.
Відео голу Скляра
Перевага у рахунку дозволила гравцям Ворскли вільніше почувати. Степанюк претендував на пенальті, але арбітр безапеляційно, що фолу не було (хоча нападника штовхали в спину у штрафному).
І як і в першому матчі, Ворскла пропустила у компенсований арбітром час. Гравці дали можливість суперникам пробивати з меж штрафного майданчика. Після першого удару м'яч влучив у штангу, але першим на підбиранні опинилися футболісти КуПС. Після прострілу Ніссіля в дотик відправив м'яч у ворота.
Відео голу Ніссіля
Ще гірше ситуація для Ворскли стала на 95 хвилині, коли Кушніренко отримав пряму червону картку. Він грубо зіграв проти суперника, і одразу був вилучений з поля.
Скористатися з грою в більшості КуПС зумів через 15 хвилин. Після навісу від Боатенга Рангел головою відправив м'яч у ворота Різника.
Відео голу Рангела
КуПС перемагає на виїзді Ворсклу. І виходить в наступний раунд. В третьому раунді кваліфікації команда зіграє проти переможця пари Астана – Аріс