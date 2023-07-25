З одним форвардом у складі: Ворскла зробила офіційну заявку на матч Ліги конференцій

Команда Віктора Скрипника 27 липня розпочне єврокубковий сезон. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій "ворскляни" зустрінуться з грузинською Ділою.

Полтавська Ворскла в літнє міжсезоння втратила кілька ключових гравців. Натомість "біло-зелені" підписали лише двох новачків.

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Кадровий "голод" Ворскли

Суттєві кадрові проблеми відобразилися на офіційній заявці Ворскли. Згідно із сайтом УЄФА, до списку увійшли лише 17 футболістів. У переліку знайшлося місце голкіперу Даніїлу Єрмолову, якого полтавці підписали влітку. Натомість бразильця Тіаго Сантана, якого взяли в оренду з Атлетіко Метрополітано, не встигли заявити. Також у списку лише один форвард – Руслан Степанюк.

Заявка Ворскли

Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов

Ісенко, Домолега, Єрмолов Захисники: Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане

Пердута, Лукас, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане Півзахисники: Скляр, Юрченко, Кулаковський, Нестеренко, Оденцов, Челядін, Родрігес

Скляр, Юрченко, Кулаковський, Нестеренко, Оденцов, Челядін, Родрігес Нападник: Степанюк

Матч другого кваліфікаційного раунду Ворскла – Діла відбудеться 27 липня о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь 3-го серпня о 20:00 на стадіоні "Тенгіз Бурджанадзе" в Горі.