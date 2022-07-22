Будемо у такому ж ключі діяти в матчі-відповіді, – Скрипник про перемогу Ворскли над АІКом

Полтавська Ворскла з перемоги стартувала у Лізі конференцій-2022/2023. Підопічні Віктора Скрипника у першому поєдинку змогли переграли шведський АІК у Стокгольмі.

Скрипник: За тиждень гра розпочнеться знову з рахунку 0:0

Головний тренер Ворскли прокоментував дебютну перемогу клубу у сезоні-2022/2023 та особисту першу звитягу на чолі команди. Віктор Скрипник залишився задоволений підсумковим результатом поєдинку.

Більше про гру Ворскла завдяки фантастичному голу вирвала перемогу у АІКа в Лізі конференцій: відеоогляд

Однією з переваг шведів було штучне покриття. Однак до нього футболісти Ворскли швидко звикли. Скрипник впевнений, що за тиждень на його підопічних чекає ще більш напружена гра проти АІКа.

"Та ми знаємо, що за тиждень гра розпочнеться знову з рахунку 0:0. І проста перемога нашого суперника лише в один м’яч – це знову нічия. Ми знали, що нам доведеться в якихось епізодах терпіти, бо АІК кваліфікована команда, добре організована в кожній ігровій ланці. Утім, це не означало, що ми готувалися грати від оборони постійно. Значну роль відіграє ще й штучне поле. До такого потрібно звикати, але і з цим ми впорались", – розповів Скрипник.

"Це ж не означає, що ми пройшли далі"

Наставник ворсклян не робить поспішних висновків. Перемога 3:2 у першому матчі не означає, що полтавський клуб вже пройшов у наступний раунд Ліги конференцій, адже попереду на команду чекає матч-відповідь у Стокгольмі.

Так, ми перемогли. Утім, це ж не означає, що ми пройшли далі. Якщо будемо в також ключі діяти в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все буде вирішуватися за тиждень,

– сказав тренер клубу з Полтави.

Матч-відповідь АІК – Ворскла розпочнеться 27 липня о 20:00 за київським часом.

Скрипник у захваті від роботи його підопічних, з якими від знайомий менше місяця. Футболісти бились на футбольному полі одне за одного та за усю Україну.

Я знайомий із хлопцями лише три тижні, тому деякі епізоди гри та дії окремих виконавців стали для мене справжнім одкровенням. Радів та дивувався одночасно! Щойно я зазирнув до роздягальні, поглянув на них, і зрозумів, як же вони сьогодні хотіли битися на полі – один за одного та за всю нашу країну!,

– зауважив тренер.

Як Ворскла приємно вразила грою проти АІКа