Дебютний тест для Скрипника на чолі Ворскли: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій проти АІКа
Ворскла 21 липня стартує у кваліфікації Ліги конференцій. Онлайн-трансляцію матчу проти шведського АІКа можна переглянути прямо на сайті 24 каналу.
Ворскла стартує з новим тренером
Поєдинок Ворскла – АІК відбудеться у Стокгольмі на "Stockholm Arena". Стартовий свисток судді пролунає о 20:00 за київським часом, пише 24 канал.
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Обидва кваліфікаційні матчі другого туру Ліги конференцій відбудуться у столиці Швеції. На жаль, через війну в Україні Ворскла не може грати на рідному стадіоні у Полтаві імені Олексія Бутовського.
До зустрічі полтавський клуб підходить із кадровими втратами. Одразу два лідери Олександр Скляр та Володимир Чеснаков не допоможуть у протистоянні проти АІКа.
Ворскла – АІК: онлайн-трансляція матчу
- Чотири контрольні спаринги передували матчу проти АІКа. У двох із них ворскляни зазнали поразок – від Лодзя 1:0 та Радомяка Радома 2:1.
- У двох наступних полтавський клуб святкував перемоги – реванш у Радомяка Радома 1:2 та Легьоновою, якій наколотили аж сім голів – 0:7. Обидва поєдинки відбулись у липні.
- Нагадаємо, що матч проти АІКа буде першим офіційним поєдинком для команди під керівництвом нового наставника Віктора Скрипника, який до цього очолював Зорю.