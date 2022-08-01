Воротарі пропустили смішні голи після власних помилок у штрафному майданчику: курйозні відео

В чемпіонаті Аргентини в одному турі одразу два голкіпери припустилися курйозних помилок у власному штрафному майданчику, після чого було забито голи у їх ворота.

У матчі між Годой Крус та Велес Сарсфілд обидва голи в матчі було забито вже до 15-ї хвилини. Відкрити рахунок господарям поля допоміг воротар гостей вже на початку зустрічі. Про це повідомляє 24 канал.

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Після подачі зі стандарту Ойос міг спокійно забрати м'яч в руки. Але замість того, вирішив продемонструвати свою техніку. Але зробив це вкрай невдало. Спочатку він мало не випустив м'яч за межі поля, коли намагався його зупинити. А вже коли намагався зупинити його, то штовхнув м'яч так, що після цього не зумів до нього дістатися. Цим і скористався суперник – Барріос відібрав м'яч та забив у порожні ворота.

Відео курйозного голу після помилки воротаря Ойоса



"Підтримав" у фатальних ляпах Ойоса і воротар Расінга Гомес. Він свою техніку у прийомі м'яча та обіграшу суперника у власному штрафному продемонстрував у другому таймі, коли його команда була попереду 3:1. Та Протті продемонстрував, що він краще володіє технікою відбору.

А закінчилося все теж нічийним рахунком на табло. Адже після цього Тігре забив ще один гол, врятувавшись від поразки.

Відео голу у ворота Расінга після помилки воротар