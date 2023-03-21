Мотивація зашкалює: переможець Ліги чемпіонів поділився очікуваннями від матчу на "Вемблі"

Національна збірна України розпочала підготовку до матчу відбору до чемпіонату Європи-2024 проти Англії. Воротар "синьо-жовтих" Андрій Лунін розповів про початок роботи в тренувальному таборі.

Футболісти збірної України 20 березня прибули до Лондона, де розпочали підготовку до гри з Англією. Підопічні Ротаня вже провели відновлювальне заняття у фітнес-залі.

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Лунін: Будемо намагатись здобути позитивні результати

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін поділився враженнями від першого тренування.

Я прибув до збірної з гарними відчуттями. Була велика пауза, багато часу не бачилися з партнерами, тож приємно знову з усіма зустрітися й розпочати новий збір. Я особисто перебуваю в хороших кондиціях, добре почуваюся. Працюю щодня, до того ж у цьому сезоні грав за мій клуб більше, ніж у попередніх, тому психологічно й фізично повністю готовий,

– розповів Лунін.

Також Лунін прокоментував суперників Україні у відбірному циклі Євро-2024.

Щодо суперників — вони в нас дуже серйозні. Англія, Італія... Я ніколи не даю ніяких прогнозів, хоч би з ким ми грали. Усі чудово розуміють, хто в нас у групі. Будуть складні, але цікаві матчі. Ми ж будемо намагатися здобути позитивні результати. До речі, перша гра в нас пройде на історичній арені, на "Вемблі", тож мотивація зашкалює,

– сказав Лунін.

Зазначимо, що Андрій Лунін не має постійної ігрової практики у "королівському клубі". Тренер Реала Карло Анчелотті довіряє українцю місце в "рамці" лише у випадку травми основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа. В нинішньому сезоні Лунін зіграв 11 матчів у всіх турнірах, зберігши ворота "сухими" у 4 поєдинках. У складі збірної України 24-річний голкіпер провів 9 матчів, пропустив 6 голів, а у 5 поєдинках відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що матч відбору Євро-2024 між збірними Англії та України відбудеться 26 березня в Лондоні. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19.00 за київським часом.