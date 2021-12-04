Воротар Ворскли Різник встановив новий рекорд з відбиття пенальті: відео епізоду

Голкіпер полтавської Ворскли Дмитро Різник тепер може вважатися чи не головним спеціалістом з відбиття пенальті. Він відбив п'ять пенальті поспіль.

У матчі проти Руху у Львові у ворота Різника було призначено пенальті на 38-й хвилині зустрічі після того, як Якубу у власному штрафному збив Сича.

Варте уваги Як Вербіч забив ударом з-за меж штрафного після філігранної передачі Сидорчука: відео голу

До позначки підійшов Климчук та не забив – Різник вгадав напрям удару та відбив м'яч.

Відео відбитого пенальті Різником

Це пенальті стало п'яте поспіль, яке відбив Різник. Відтак він встановив новий рекорд в чемпіонаті України. До цього голкіперам вдавалося відбивати лише по чотири пенальті поспіль. Цей рекорд ділили між собою Валерій Воробйов, Віталій Постранський, Ігор Шуховцев та Рустам Худжамов. Різник повторив їх досягнення у матчі проти Дніпро-1, а в грі проти Руху – перевершив.

При цьому варто відзначити, що Різник відбив усі п'ять пенальті, які призначили у його ворота в цьому сезоні УПЛ, демонструючи 100% показник. Він відбив пенальті у виконанні:

Михайло Сергійчук, Верес, 4 тур

Юрій Батюшин, Металіст 1925, 5 тур

Вячеслав Чурко, Колос, 9 тур

Артем Довбик, Дніпро-1, 16 тур

Юрій Климчук, Рух, 17 тур

Однак варто додати, що в цьому сезоні Різник пропустив з пенальті. Це сталося у матчі Кубка України. В 1/8 фіналу 27 жовтня Ворскла на виїзді грала проти Вереса. І у ворота полтавчан призначили пенальті вже у компенсований арбітром час. Цього разу Михайло Сергійчук реалізував 11-метровий удар.