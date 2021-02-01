Воротар отримав удар шипами в обличчя та не зміг продовжити гру: відео шокуючого моменту (18+)

У матчі між бразильськими командами стався доволі шокуючий епізод. Воротар команди Байя отримав удар в обличчя шипами суперника. І не зміг продовжити гру.

Джерело: Amazon Prime Video Sport

На 78-й хвилині гравці Васку да Гама отримали право на штрафний. Після його подачі м'яч опинився у сітці воріт Байї, але гол не зарахували.

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Під час атаки захисник господарів Леандру Кастан влетів шипами в обличчя голкіпера. Він намагався дотягнутися до м'яча, але не зумів. Зате дістав до голови суперника

Після перегляду відеоповтору арбітр показав гравцю червону картку.

Голкіпер Дуглас Фрідріх, який і отримав ушкодження, гру продовжити не зміг. Його одразу ж замінили.

Вже після матчу голкіперу наклали п'ять швів. На щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень.