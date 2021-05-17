Зірка збірної Німеччини офіційно пропустить Євро-2020

Зірковий голкіпер Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеґен офіційно пропустить Євро-2020. Німецький воротар пропустить чемпіонат Європи через операцію.
Воротар вирішив лікувати коліно
Тер Штеґен повідомив, що вирішив зробити хірургічне втручання на коліні. Саме через це воротар і не поїде на Євро-2020.
До слова Златан Ібрагімович пропустить Євро-2020
Я вирішив разом з медичною командою клубу, що зроблю додаткове втручання на моєму коліні. Мені сумно, що цього літа я пропущу Євро-2020 з Німеччиною. Вперше за багато років я буду фанатом вдома, підтримуючи свою країну, сподіваюся, ми виграємо!,
– сказав воротар.
Варте уваги Офіційно: ключовий захисник збірної Нідерландів пропустить Євро-2020
- Варто зауважити, що Тер Штеґен запасний голкіпер збірної Німеччини. Капітаном та основним голкіпером німців є футболіст Баварії Мануель Ноєр.
- 29-річний Тер Штеґен дебютував за збірну Німеччини 26 травня 2012 року. Всього за команду він провів 24 матчі.
- У складі Барселони німець виграв Лігу чемпіонів та 4 рази чемпіонат Іспанії.