Воротар маскою відбив шайбу, яка летіла у його ворота: відео

Голкіпер херсонського Дніпра у матчі плей-офф УХЛ врятував свою команду, шоломом відбивши шайбу, яка летіла у його ворота.

Інцидент трапився у першому періоді матчу між Донбасом та Дніпром у півфіналу плей-офф УХЛ.

Нагадаємо Шайба дивом застрягла у масці голкіпера після потужного кидка: відео

Голкіпер "шук" Олександр Хомутов не встиг як слід зреагувати на кидок. Тож шайбу, яка летіла в його ворота, він відбив шоломом.

Правда після цього арбітрам довелося одразу зупинити гру, щоб переконатися. що з Хомутовим все гаразд, і він зможе продовжити гру.

Відео моменту з потраплянням шайби у голову голкіперу

Правда невдовзі Хомутов пропустив першу шайбу в цьому матчі. Та згодом його партнери не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Та втримати перемогу до кінця матчу їм не вдалося. У підсумку Донбас святкував домашню перемогу 3:2. Тож рахунок у серії до двох перемог став 2:0 на користь Донбасу.