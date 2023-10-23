Вчинок справжнього спортсмена: голкіпер врятував суперника від травми у запеклому дербі – відео

У суботу, 22 жовтня відбулося одне з найзапекліших протистоянь у європейському футболі. У стамбульському дербі Галатасарай на своєму полі приймав Бешикташ.

Чинний чемпіон Туреччини здобув перемогу з рахунком 2:1. У переможців дубль оформив найкращий бомбардир першості Мауро Ікарді, а за гостей забив колишній гравець Арсенала та Ліверпуля – Алекс Окслейд-Чемберлен, пише 24 Канал.

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Людяність, якої у футболі часто бракує на полі

Окрім безпосередніх подій спортивної складової, матч запам'ятався також красивим вчинком воротаря Галатасарая Фернандо Муслери.

Під час однієї з атак Бешикташа захисник Валентін Розьє намагався замкнути передачу партнера в штрафному майданчику суперника. Француз не встиг дістати м'яч та на повній швидкості летів у стійку.

Однак чудову реакцію та людські якості продемонстрував уругвайський голкіпер. Він встиг відштовхнути суперника, що дозволило захиснику уникнути потенційної травми, як часто відбувається в таких ситуаціях.

Дивіться відео епізоду з Муслерою та Розьє

. Після перемоги Галатасарай залишився на другому місці після 9 турів та поступається Фенербахче 2 набраними балами, а Бешикташ поки перебуває на четвертій сходинці, відстань до лідера складає вже 11 очок після 9 турів.

Дивіться відеоогляд матчу Галатасарай – Бешикташ