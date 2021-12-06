Неймовірний сейв

На 75-й хвилині матчу проти Лестера "віллани" перемагали з рахунком 2:1. Гостям вдалася атака, яку ударом головою замикав Харві Барнс. Його удар був влучним – м'яч опускався під перекладину воріт.

Варто побачити Інтер забив гол у ворота Роми прямим ударом з кутового – м'яч пролетів поміж ніг воротарю: відео

Однак Мартінес у неймовірному стрибку зумів дотягнутися до м'яча та зберегти перемогу для Астон Вілли.

Варто додати, що Астон Вілла першою пропустила в цьому матчі. Відзначився той же Барнс. При цьому гол він забив, пробиваючи поміж ніг захиснику Езрі Конса. Та згодом захисник відзначився дублем, який і забезпечив перемогу команді.

Перемога над Лестером стала третьою за чотири матчів, відколи Астон Віллу очолив Стівен Джеррард. Завдяки цьому команда піднялася на десяте місце в турнірній таблиці.