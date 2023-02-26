Не пробачу росіянам відповідальність за війну: Воронін проїхався по "братньому" народу

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін у інтерв'ю німецькому виданню Bild розповів про війну в Україні. Він досі не може повірити, що це відбувається у його рідній країні.

24 лютого виповнився рівно рік від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Ексзірка Бундесліги Андрій Воронін в інтерв’ю німецькому Bild пригадав, як він дізнався про початок війни.

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Не міг повірити, що війна прийшла в Україну

Колишній форвард Ліверпуля зустрів новину про початок війни у Москві, де працював помічником головного тренера місцевого Динамо.

"Як я можу забути той день… Я був у Москві, я спав. Мене розбудили діти: "Тату, війна!" Перша реакція була: "Яка війна? Дайте мені поспати". Потім я увімкнув телевізор – і побачив неймовірне.

І ось минуло вже дванадцять місяців. Що довелося пережити людям в Україні за цей час... Наші міста, загиблі мирні жителі, діти, жінки. Давно немає світла, води... Якби хтось передбачив, що це станеться з моєю країною, я б поставив проти цього все", – розповів Воронін.

Ніхто не чекав такого опору від українців

Віроломний напад Росії кардинально змінив світогляд Вороніна. Тепер у нього немає ілюзій про "братній" народ.

Я не можу пробачити росіянам відповідальність за цю війну. Так вважають усі українці. Росіяни та українці – ми були більше ніж сусідами. У кожній родині є родичі по той бік,

– заявив Воронін.

Воронін також відзначив, що ніхто не очікував такого спротиву від українців.

"Якщо порівнювати армії обох країн на початку війни – ніхто, правда ніхто, не чекав від нас опору. Неймовірно, як боролися наші люди на початку війни. З бейсбольними битами, просто все, що там було під руками. Мій друг відпустив свою родину, і сказав: "Я залишаюся. А якщо приїдуть, то я візьму з собою двох". Ось такі вони українці. Зараз ми можемо дякувати США, Німеччина, Франція, що вони дають нам зброю і гроші. І так, з Божою допомогою, ми виграємо війну.

Люди продовжують вмирати. Але цьому треба покласти край. Не повинно бути більше мертвих і зруйнованих міст, таких як Маріуполь, Бахмут, Херсон", – розповів Воронін.

Нагадаємо, що Андрій Воронін виступав за збірну України десять років – з 2002 по 2012 рік. За цей час він зіграв 74 матчі, у яких забив 8 голів. У складі "синьо-жовтих" виходив до чвертьфіналу ЧС-2006.