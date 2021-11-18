Вони точно не зіграють на ЧС-2022: список найдорожчих футболістів, які "пролетіли" повз Катар
Джерело:Transfermarkt
У фінальній стадії чемпіонату світу 2022 виступлять 32 команди. Деякі збірні та топ-футболісти вже втратили шанс зіграти на Мундіалі в Катарі. Ось список десятки найдорожчих за версією Transfermarkt.
Голанд не зіграє на ЧС-2022
Найдорожчий футболіст, який не поїде на чемпіонат світу, Ерлінг Голанд. Норвегія, за яку виступає Голанд, фінішувала на третьому місці у групі G, пропустивши вперед Нідерланди та Туреччину.
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Transfermarkt оцінює Ерлінга Голанда у 150 мільйонів євро. Наразі дорожчим футболістом за форварда Норвегії є тільки гравець ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе – 160 мільйонів євро. Та Франція Мбаппе гарантовано зіграє у Катарі.
Другим у списку найдорожчих гравців, які пропустять ЧС-2022, є воротар Словенії та Атлетико Мадрид Ян Облак. Голкіпера оцінюють у 70 мільйонів євро.
Чільну трійку замикає захисник Словаччини та міланського Інтера Мілан Шкріняр – 60 мільйонів євро.
Найбільше футболістів у символічній топ-10 має збірна Кот-д'Івуару, яка провалила кваліфікацію в африканській зоні. Відразу четверо представників.
Топ-10 футболістів, які не зіграють на ЧС-2022
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 150 мільйонів євро
- Ян Облак (Словенія) – 70 мільйонів євро
- Мілан Шкріняр (Словаччина) – 60 мільйонів євро
- Франк Кесс'є (Кот-д'Івуар) – 55 мільйонів євро
- Луї Саа (Кот-д'Івуар) – 45 мільйонів євро
- Абдул Тапсоба (Буркіна-Фасо) – 40 мільйонів євро
- Мартін Едегор (Норвегія) – 40 мільйонів євро
- Ніколя Пепе (Кот-д'Івуар) – 35 мільйонів євро
- Набі Кейта (Гвінея) – 32 мільйони євро
- Себастьєн Алле (Кот-д'Івуар) – 27 мільйонів євро
Топ-10 футболістів, які не зіграють на ЧС-2022 / Фото Transfermarkt