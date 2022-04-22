Вони побачать, який ефект на Усика справила війна, – Льюїс про реванш з Джошуа

Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Колишній абсолютний чемпіон світу з нетерпінням чекає другого поєдинку.

Льюїс: Другий бій Усика з Джошуа буде іншим

На думку Леннокса Льюїса, війна в Україні сильно вплине на психологічний та фізичний план Олександра Усика. У реванші 56-річний британець прогнозує зовсім інший рівень бою.

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Я думаю, що обидва хлопці зроблять крок уперед. Вважаю, що другий бій Усика з Джошуа буде іншим. Усі чекають на цей поєдинок. Вони побачать, який ефект на Усика справила війна, яка йде в його країні, як це вплине на нього психологічно та фізично. Тож це буде цікавий бій,

– сказав Леннокс.

Нагадаємо, що у першій зустрічі Усик здобув перемогу над Джошуа за одноголосним рішенням суддів.

Реванш Усик – Джошуа