Вони могли б стадіон зібрати, – тренер Берінчика не вірить у можливість бою проти Ломаченка

Боксер Денис Берінчик вже вшосте захистив титул WBO International у легкій вазі. Він поки перебуває на третьому місці в рейтингу. Але поки не отримав чемпіонський бій.

Тренером Дениса Берінчика є Єгор Голуб. В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Єгор Голуб розповів про можливість проведення чемпіонського бою Берінчика. Та чому Ломаченко – найважчий серед усіх ймовірних суперників, але цей бій навряд чи відбудеться.

Ломаченкові не вигідно. Не забувайте, що професійний бокс – це не тільки титули, але й заробіток. Публіці бій Ломаченко – Берінчик не буде цікавий. Хто в Америці буде дивитися бій двох українців? Це тут в Україні так! Тут був би фурор, я думаю. Вони могли б стадіон зібрати,

– переконаний Голуб.

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При цьому фаворитом такого бою Голуб вважає саме Ломаченка. Але не відкидає, що і його підопічний може завдати проблем своєму супернику.

"Шанси є завжди. Як сказав Валерій Васильович Лобановський, шанси є навіть тоді, коли здається, що їх немає", – відзначив тренер.

Натомість бій проти австралійця Джорджа Камбососа, який відібрав чемпіонський титул WBO в легкій вазі в Теофімо Лопеса, може бути організований.

"Хотілося, щоб Денис отримав свій шанс стати чемпіоном світу. Можливо, нас і виберуть. Недооцінять і виберуть", – відзначив Голуб.

При цьому шанси в Берінчика на такий бій зросли після того, як він захистив свій титул WBO International та закріпився на третьому місці в рейтингу.

Хоча, скоріш за все, Камбосос буде захищати цей титул в бою проти Ломаченка.

"Вважаю Ломаченка найкращим легковаговиком взагалі по його боксу, навичкам, майстерності. Якщо у Василя буде бій з Камбососом – Вася його у школу зводить. Як було в Усика з Гассієвим. Буде те саме. Те, що Камбосос вміє битися… Василь його легко перебоксує і не прийматиме бійку", – переконаний Голуб.

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