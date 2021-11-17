Латвійський боксер Брієдіс розповів, як Володимир Кличко помстився за брата, зламавши йому ребро

Латвійський боксер, який виступає в першій важкій ваговій категорії Майріс Брієдіс розповів про спаринги з братами Кличками. Він пригадав помсту Володимира.

Помста за брата

Брієдіс пригадав, як Володимир Кличко помстився йому за свого брата та зламав ребро.

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Свого часу Клички були монстрами, коли ще перебували на піку,

– наголосив боксер.

Латвієць розповів, що одного разу на зборах він боксував з Віталієм. Йому вдалося бути кращим у цьому спарингу. Проте, Володимир не залишив цього просто так.

"Володимиру не подобалося, що я накидав досить неприємні удари його брату. Він стояв із кухарем, я не пам'ятаю його ім'я. Ми з ним потоваришували, і він сказав мені: "Майрісе, Володимир заявив, що вб'є тебе на спарингах", – зізнається Брієдіс.

Латвієць пригадує, що Володимир постійно хотів його побити. А одного разу зламав йому ребро.

"Він хотів дати мені прикурити, доки був свіжий. Слава богу, не виходило, але один раз він мене затиснув і нишком дав по ребрах. У мене зламалося ребро, і я міг спати лише на спині. Мабуть, не зрозумів, що зламав ребро, і продовжував цілитися в голову. Мені це було в плюс", – додав Майріс.

Що відомо про Майріса Брієдіса